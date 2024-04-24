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Російські силовики взялися за заступника Шойгу після кібератаки ГУР — деталі

24 квітня 2024 17:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські силовики взялися за заступника Шойгу після кібератаки ГУР — деталі
Тимур Іванов в СІЗО. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії ув'язнили заступника голови Міноборони Сергія Шойгу Тимура Іванова та розпочали проти нього слідство. Це сталося після того, як Головне управління розвідки Міноборони України отримало доступ до його документів. 

Про це пише УП з посиланням на власні джерела в ГУР у середу, 24 квітня.

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Так, у березні цього року українська розвідка здійснила спецоперацію в Росії. Ворог відреагував на кібератаку та намагався убезпечити сервери, однак ГУР вдалося успішно здійснити задумане та досягти цілі. 

Під час кібератаки було отримано доступ до великої кількості конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони Тимура Іванова.

Після цього російські слідчі органи розпочали слідство проти посадовця за звинуваченням у корупції, а потім Іванова відправили в СІЗО через підозру в отриманні хабаря.

В ГУР розповіли, що в Кремлі знали про хабарництво посадовця, оскільки журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень зробили цю інформацію суспільним надбанням. 

Проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності, а саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її в руки українських розвідників стало причиною його переслідування та арешту.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що заарештованого заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова насправді підозрюють у державній зраді. Обвинувачення в хабарі є лише прикриттям, щоб не виносити все на загал. 

Зазначається, що за попередніми даними, Іванова спіймали в момент отримання хабаря в розмірі мільйона рублів. Раніше його тривалий час називали одним з найбагатших силовиків.

кібератака
спецоперація
Сергій Шойгу
війна в Україні
ГУР

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