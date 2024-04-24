Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после кибератаки ГУР — детали

Тимур Иванов в СИЗО. Фото: росСМИ

В России заключили в тюрьму заместителя главы Минобороны Сергея Шойгу Тимура Иванова и начали против него следствие. Это произошло после того, как Главное управление разведки Минобороны Украины получило доступ к его документам.

Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники в ГУР в среду, 24 апреля.

Читайте также:

В РФ возбудили дело против заместителя Шойгу

Так, в марте этого года украинская разведка провела спецоперацию в России. Враг отреагировал на кибератаку и пытался обезопасить серверы, однако ГУР удалось успешно осуществить задуманное и достичь цели.

В ходе кибератаки был получен доступ к большому количеству конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны Тимура Иванова.

После этого российские следственные органы начали следствие против чиновника по обвинению в коррупции, а затем Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.

В ГУР рассказали, что в Кремле знали о взяточничестве чиновника, поскольку журналистские расследования с большим количеством неопровержимых подтверждений сделали эту информацию общественным достоянием.

Однако это не становилось поводом к его привлечению к ответственности, а именно медийная огласка утечки информации и попадание ее в руки украинских разведчиков стала причиной его преследования и ареста.

В то же время, российские СМИ пишут, что арестованного заместителя министра обороны России Тимура Иванова на самом деле подозревают в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все в целом.

Отмечается, что по предварительным данным, Иванов был пойман в момент получения взятки в размере миллиона рублей. Раньше его долгое время называли одним из самых богатых силовиков.