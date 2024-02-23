Омбудсман Лубинец назвал приоритеты в разрешении конфликта с Польшей

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с польским коллегой Марчином Вьечеком в пятницу, 23 февраля. Омбудсманы обсудили сложную ситуацию на украинско-польской границе. Чиновники согласовали дальнейшие шаги по разрешению конфликта между странами.

Об этом омбудсман сообщил в Telegram.

Результаты переговоров польского и украинского омбудсманов

Лубинец отметил, что главной темой разговора омбудсманов стали протесты на границе с Польшей и препятствование движению транспортных средств.

"Сегодня провел онлайн-встречу с Омбудсманом Польши Марчином Вьечеком по ситуации на польско-украинской границе. Основная цель — найти решение проблемы с блокадой протестующими перевозки украинского зерна", — говорится в сообщении.

Омбудсман Польши Марчин Вьечек. Фото: Telegram / Дмитрий Лубинец

Украинский правозащитник определил следующие шаги по разрешению конфликта:

Лубинец направит официальное письмо Вьечеку, в котором будут указаны все правонарушения в отношении украинцев в Польше, а также просьбы о защите прав граждан. Польский омбудсман проведет переговоры с правительством страны и другими органами власти по блокаде границы. Дмитрий Лубинец также инициировал срочное проведение обсуждения, на котором должны присутствовать эксперты обеих стран. Речь идет о представителях агропромышленных предприятий.

"Мы готовы делать шаги для разрешения этой ситуации. Украина и Польша должны быть вместе, ведь от раздора выиграет только один враг — страна-агрессор", — говорится в сообщении.

Протесты на украинско-польской границе. Фото: Telegram / Дмитрий Лубинец

Вдобавок, Вьечек подчеркнул, что руководство и народ Польши поддерживают Украину и будут это делать в дальнейшем.

"Если на территории Польши есть украинцы, чьи права нарушены, они могут в любое время обратиться в институт", — подчеркнул польский омбудсман.

Скриншот поста Лубинца

Ситуация на границе с Польшей

Утром 22 февраля самая тяжелая ситуация была на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В очереди стояли около 2 500 грузовиков.

В ответ на польские протесты украинские аграрии провели показательную выставку на границе. Туда привезли украинскую сельскохозяйственную технику, которая была уничтожена в результате обстрелов России. Акция проходит на КПП "Угринов — Долгобычев" и "Краковец — Корчова".

Также польский политолог заявил, что митинги проходят из-за паузы в продвижении украинских защитников на фронте.

Кроме того, польские фермеры с 1 марта планируют заблокировать границу с Литвой, чтобы прекратить "зерновую карусель". В Польше считают, что после въезда грузовика с украинским зерном в Литву меняют документы и возвращаются к ним, несмотря на эмбарго страны.