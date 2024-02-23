Омбудсман Лубінець назвав пріоритети в розвʼязанні конфлікту з Польщею

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч з польським колегою Марчіном Вьочеком в п'ятницю, 23 лютого. Омбудсмани обговорили складну ситуацію на українсько-польському кордоні. Посадовці узгодили подальші кроки для розв'язання конфлікту між країнами.

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

Результати перемовин польського та українського омбудсманів

Лубінець вказав, що головною темою розмови омбудсманів стали протести на кордоні з Польщею та перешкоджання руху транспортних засобів.

"Сьогодні провів онлайн-зустріч з Омбудсманом Польщі Марчіном Вьочеком щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Основна мета — знайти розв'язання проблеми із блокадою протестувальниками перевезення українського зерна", — йдеться в повідомленні.

Омбудсман Польщі Марчін Вьочек. Фото: Telegram / Дмитро Лубінець

Український правозахисник визначив наступні кроки для розв'язання конфлікту:

Лубінець направить офіційний лист до Вьочека, в якому будуть вказані усі правопорушення стосовно українців в Польщі, а також прохання про захист прав громадян. Польський омбудсман проведе перемовини з урядом країни та іншими органами влади щодо блокади кордону. Дмитро Лубінець також ініціював термінове проведення обговорення, на якому мають бути присутні експерти обох країн. Йдеться про представників агропромислових підприємств.

"Ми готові робити кроки для розв’язання цієї ситуації. Україна та Польща мають бути разом, адже від розбрату виграє тільки один ворог — країна-агресор", — йдеться в повідомленні.

Протести у українсько-польському кордоні. Фото: Telegram / Дмитро Лубінець

На додаток, Вьочек підкреслив, що керівництво та народ Польщі підтримують Україну і будуть це робити надалі.

"Якщо на території Польщі є українці, чиї права порушені, вони можуть у будь-який час звернутися до інституції", — наголосив польський омбудсман.

Скриншот допису Лубінця

Ситуація на кордоні з Польщею

Вранці 22 лютого найважча ситуація була на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". У черзі стояли майже 2 500 вантажівок.

У відповідь на польські протести українські аграрії зробили показову виставку на кордоні. Туди привезли українську сільськогосподарську техніку, яка знищена внаслідок обстрілів Росії. Акція проходить на КПП "Угринів — Долгобичув" та "Краківець — Корчова".

Також польський політолог заявив, що мітинги відбуваються через паузу в просуванні українських захисників на фронті.

Крім того, польські фермери з 1 березня планують заблокувати кордон з Литвою, аби припинити "зернову карусель". У Польщі вважають, що після в'їзду вантажівки з українським зерном до Литви змінюють документи та повертаються до них попри ембарго країни.