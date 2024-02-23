Фермери заблокують польсько-литовський кордон — відома дата
Польські фермери з 1 березня хочуть заблокувати кордон з Литвою, аби припинити "зернову карусель". У Польщі впевнені, що після потрапляння на територію Литви вантажівки з українським зерном змінюють документи та повертаються до них попри ембарго країни.
Про це повідомило видання InPoland у п'ятницю, 23 лютого.
Блокування польсько-литовського кордону
Зазначається, що польські фермери хочуть заблокувати кордон з Литвою, аби якнайшвидше припинити "зернову карусель". Координатор протесту вважає, що українське зерно нібито транзитом потрапляє до Польщі через Люблінське або Підкарпатське воєводство.
"Спочатку машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. На території Литви документи на зерно змінюють, тоді вантажівка повертається до Польщі", — озвучив він свою версію.
За його словами, це обхід ембарго, яке Польща запровадила у вересні на імпорт зерна з України.
Що відбувається на польсько-українському кордоні
Нагадаємо, на польському кордоні 23 лютого невідомі розсипали український ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.
Це не перший випадок подібних ситуацій з початку масштабних протесів. Так, 20 лютого мітингарі перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика — Шегині" та розсипали збіжжя з вантажного вагона.
На тлі масових протестів Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.
Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.
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