Фермери заблокують польсько-литовський кордон — відома дата

Протест польських фермерів. Фото: REUTERS

Польські фермери з 1 березня хочуть заблокувати кордон з Литвою, аби припинити "зернову карусель". У Польщі впевнені, що після потрапляння на територію Литви вантажівки з українським зерном змінюють документи та повертаються до них попри ембарго країни.

Про це повідомило видання InPoland у п'ятницю, 23 лютого.

Блокування польсько-литовського кордону

Зазначається, що польські фермери хочуть заблокувати кордон з Литвою, аби якнайшвидше припинити "зернову карусель". Координатор протесту вважає, що українське зерно нібито транзитом потрапляє до Польщі через Люблінське або Підкарпатське воєводство.

"Спочатку машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. На території Литви документи на зерно змінюють, тоді вантажівка повертається до Польщі", — озвучив він свою версію.

За його словами, це обхід ембарго, яке Польща запровадила у вересні на імпорт зерна з України.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Нагадаємо, на польському кордоні 23 лютого невідомі розсипали український ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.

Це не перший випадок подібних ситуацій з початку масштабних протесів. Так, 20 лютого мітингарі перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика — Шегині" та розсипали збіжжя з вантажного вагона.

На тлі масових протестів Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.