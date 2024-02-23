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Фермери заблокують польсько-литовський кордон — відома дата

23 лютого 2024 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Фермери заблокують польсько-литовський кордон — відома дата
Протест польських фермерів. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польські фермери з 1 березня хочуть заблокувати кордон з Литвою, аби припинити "зернову карусель". У Польщі впевнені, що після потрапляння на територію Литви вантажівки з українським зерном змінюють документи та повертаються до них попри ембарго країни. 

Про це повідомило видання InPoland у п'ятницю, 23 лютого. 

Блокування польсько-литовського кордону

Зазначається, що польські фермери хочуть заблокувати кордон з Литвою, аби якнайшвидше припинити "зернову карусель". Координатор протесту вважає, що українське зерно нібито транзитом потрапляє до Польщі через Люблінське або Підкарпатське воєводство.

"Спочатку машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. На території Литви документи на зерно змінюють, тоді вантажівка повертається до Польщі", — озвучив він свою версію. 

 За його словами, це обхід ембарго, яке Польща запровадила у вересні на імпорт зерна з України.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Нагадаємо, на польському кордоні 23 лютого невідомі розсипали український ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу. 

Це не перший випадок подібних ситуацій з початку масштабних протесів. Так, 20 лютого мітингарі перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика — Шегині" та розсипали збіжжя з вантажного вагона

На тлі масових протестів Президент України Володимир Зеленський  доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

Польща
кордон
Литва
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вантажівки
фермери
зерно
обмеження

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