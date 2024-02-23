Фермеры заблокируют польско-литовскую границу — известна дата

Протест польских фермеров. Фото: REUTERS

Польские фермеры с 1 марта хотят заблокировать границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель". В Польше уверены, что после попадания на территорию Литвы грузовики с украинским зерном меняют документы и возвращаются к ним, несмотря на эмбарго страны.

Об этом сообщило издание InPoland в пятницу, 23 февраля.

Блокировка польско-литовской границы

Отмечается, что польские фермеры хотят заблокировать границу с Литвой, чтобы поскорее прекратить "зерновую карусель". Координатор протеста считает, что украинское зерно якобы транзитом попадает в Польшу через Люблинское или Подкарпатское воеводство.

"Сначала машина следует в Литву. После пересечения польско-литовской границы транспорт больше не отслеживается польскими службами. На территории Литвы документы на зерно меняют, тогда грузовик возвращается в Польшу", — озвучил он свою версию.

По его словам, это обход эмбарго, которое Польша ввела в сентябре на импорт зерна из Украины.

Что происходит на польско-украинской границе

Напомним, на польской границе 23 февраля неизвестные рассыпали украинский рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Это не первый случай подобных ситуаций с начала масштабных протесов. Так, 20 февраля митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика — Шегини" и рассыпали зерно из грузового вагона.

На фоне массовых протестов Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду посетить границу, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.