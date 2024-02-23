Українські фермери звозять до кордону з Польщею понівечену Росією сільгосптехніку

Знищена сільськогосподарська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські фермери продовжують звозити сільськогосподарську техніку, що була знищена внаслідок агресії Росії, до кордону з Польщею. У п'ятницю, 23 лютого, її привезли на пункт пропуску "Краківець — Корчова".

Про це повідомило Суспільне.

Фермери звозять сільгосптехніку на кордон

Відповідну акцію українські аграрії проводять внаслідок блокування польсько-українського кордону польськими фермерами — вони посилили обмеження руху на пунктах пропуску з Україною у вівторок, 20 лютого.

Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун пояснив, що метою акції є показати польським колегам умови, в яких українці працюють вже два роки.

"Техніка наших аграріїв, яку ми привезли з різних регіонів України, була знищена російськими загарбниками. Вона була підірвана на українських полях, обстріляна артилерією, спалена окупантами", — розповів він.

Дикун зауважив, що за кожним комбайном чи трактором стоїть трагічна історія господарства, інколи й з людськими втратами.

Наразі заблокованими лишаються шість пунктів пропуску на кордону з Україною, а на "Краківці" спостерігаються одні з найбільших черг українських вантажівок.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

А 22 лютого на кордон з Польщею привезли українську сільськогосподарську техніку, яка була знищена внаслідок обстрілів Росії. Виставку влаштували з метою показати польським аграріям, як страждає агропромисловість та яка ціна продукції, вирощеної в Україні.