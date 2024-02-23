Украинские фермеры свозят к границе с Польшей изуродованную Россией сельхозтехнику

Уничтоженная сельскохозяйственная техника. Фото: скриншот с видео

Украинские фермеры продолжают свозить сельскохозяйственную технику, уничтоженную в результате агрессии России, к границе с Польшей. В пятницу, 23 февраля, ее привезли на пункт пропуска "Краковец — Корчева".

Об этом сообщило Суспільне.

Фермеры свозят сельхозтехнику на границу

Соответствующую акцию украинские аграрии проводят из-за блокирования польско-украинской границы польскими фермерами — они усилили ограничение движения на пунктах пропуска с Украиной во вторник, 20 февраля.

Глава Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун объяснил, что целью акции является показать польским коллегам условия, в которых украинцы работают уже два года.

"Техника наших аграриев, которую мы привезли из разных регионов Украины, была уничтожена российскими захватчиками. Она была взорвана на украинских полях, обстреляна артиллерией, сожжена оккупантами", — рассказал он.

Дикун отметил, что за каждым комбайном или трактором стоит трагическая история хозяйства, иногда с человеческими потерями.

В настоящее время заблокированными остаются шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, а на "Краковце" наблюдаются одни из самых больших очередей украинских грузовиков.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

А 22 февраля на границу с Польшей привезли украинскую сельскохозяйственную технику, которая была уничтожена в результате обстрелов России. Выставку устроили с целью показать польским аграриям, как страдает агропромышленность и какова цена продукции, выращенной в Украине.