Украинские фермеры свозят к границе с Польшей изуродованную Россией сельхозтехнику
Украинские фермеры продолжают свозить сельскохозяйственную технику, уничтоженную в результате агрессии России, к границе с Польшей. В пятницу, 23 февраля, ее привезли на пункт пропуска "Краковец — Корчева".
Об этом сообщило Суспільне.
Фермеры свозят сельхозтехнику на границу
Соответствующую акцию украинские аграрии проводят из-за блокирования польско-украинской границы польскими фермерами — они усилили ограничение движения на пунктах пропуска с Украиной во вторник, 20 февраля.
Глава Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун объяснил, что целью акции является показать польским коллегам условия, в которых украинцы работают уже два года.
"Техника наших аграриев, которую мы привезли из разных регионов Украины, была уничтожена российскими захватчиками. Она была взорвана на украинских полях, обстреляна артиллерией, сожжена оккупантами", — рассказал он.
Дикун отметил, что за каждым комбайном или трактором стоит трагическая история хозяйства, иногда с человеческими потерями.
В настоящее время заблокированными остаются шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, а на "Краковце" наблюдаются одни из самых больших очередей украинских грузовиков.
Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.
Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.
А 22 февраля на границу с Польшей привезли украинскую сельскохозяйственную технику, которая была уничтожена в результате обстрелов России. Выставку устроили с целью показать польским аграриям, как страдает агропромышленность и какова цена продукции, выращенной в Украине.
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