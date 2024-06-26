Сергей Цубер — охранник Тищенко на суде угрожал нанести себе вред

Подозреваемый Сергей Цубер в помещении суда. Фото: Слідство Інфо

В Киеве 26 июня Печерский районный суд избирает меру пресечения Сергею Цуберу, охраннику народного депутата Николая Тищенко. Его подозревают в пытках и незаконном лишении свободы человека.

Об этом сообщает Слідство Інфо.

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Отмечается, что адвокат Цубера не пришел на заседание. Подозреваемый начал кричать в зале суда и потребовал привести его защитника.

По мнению мужчины, его судят незаконно. Он также угрожал, что нанесет себе вред.

В суде пришлось сделать перерыв.

Прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

По данным следствия, он находился в группе людей, которые по приказу народного депутата задержали и избили бывшего военнослужащего ВСУ.

Ранее Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста. Нардеп впоследствии отреагировал на решение суда о домашнем аресте.

Напомним, что генпрокурор Украины объявил нардепу о подозрении за события в Днепре , где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.

Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители также установили личности причастных к нападению на бывшего военного, один из них был задержан. Следственные и розыскные мероприятия проводились в пяти областях.