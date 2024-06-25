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У Дніпрі затримали одного з учасників нападу на колишнього військового

25 червня 2024 20:06
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Напад на військового в Дніпрі — підозрюваного затримано
Напад на колишнього військового в Дніпрі. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Дніпрі правоохоронці встановили особи причетних до нападу на колишнього військового, одного з них вже затримано. Слідчі та розшукові заходи проводились у п'яти областях.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у вівторок, 25 червня.

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Одного з учасників нападу на військового в Дніпрі вже затримали правоохоронці. Проти нього розпочато кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі та катування.

Зазначимо, що народному депутату Тищенку вручили підозру саме по цій справі.

затримали підозрюваного
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіця
одяг підозрюваного
Одяг підозрюваного. Фото: Нацполіця
пістолет підозрюваного
Пістолет, вилучений у підозрюваного. Фото: Нацполіця

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Микола Тищенко
напад
поліція
Дніпро
військові
арешт

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