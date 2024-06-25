Напад на військового в Дніпрі — підозрюваного затримано

У Дніпрі затримали одного з учасників нападу на колишнього військового
У Дніпрі правоохоронці встановили особи причетних до нападу на колишнього військового, одного з них вже затримано. Слідчі та розшукові заходи проводились у п'яти областях.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у вівторок, 25 червня.
Поліція виявила нападників
Одного з учасників нападу на військового в Дніпрі вже затримали правоохоронці. Проти нього розпочато кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі та катування.
Зазначимо, що народному депутату Тищенку вручили підозру саме по цій справі.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.
Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.
25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.
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