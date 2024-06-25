Напад на військового в Дніпрі — підозрюваного затримано

Напад на колишнього військового в Дніпрі. Фото: скриншот

У Дніпрі правоохоронці встановили особи причетних до нападу на колишнього військового, одного з них вже затримано. Слідчі та розшукові заходи проводились у п'яти областях.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Поліція виявила нападників

Одного з учасників нападу на військового в Дніпрі вже затримали правоохоронці. Проти нього розпочато кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі та катування.

Зазначимо, що народному депутату Тищенку вручили підозру саме по цій справі.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіця

Одяг підозрюваного. Фото: Нацполіця

Пістолет, вилучений у підозрюваного. Фото: Нацполіця

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.