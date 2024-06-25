Нападение на военного в Днепре — подозреваемый задержан

Нападение на бывшего военного в Днепре. Фото: скриншот

В Днепре правоохранители установили личности причастных к нападению на бывшего военного, один из них уже задержан. Следственные и розыскные мероприятия проводились в пяти областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции во вторник, 25 июня.

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Одного из участников нападения на военного в Днепре уже задержали правоохранители. Против него начаты уголовные производства за незаконное лишение свободы и пытки.

Отметим, что народному депутату Тищенко вручили подозрение именно по этому делу.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполица

Одежда подозреваемого. Фото: Нацполица

Пистолет, изъятый у подозреваемого. Фото: Нацполица

Напомним, Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему выбирают меру пресечения.