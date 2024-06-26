Сергій Цубер — охоронець Тищенка на суді погрожував завдати собі шкоди

Підозрюваний Сергій Цубер у приміщенні суду. Фото: Слідство Інфо

У Києві 26 червня Печерський районний суд обирає запобіжний захід Сергію Цуберу, охоронцю народного депутата Миколи Тищенка. Його підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини.

Про це повідомляє Слідство Інфо.

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Охоронець Тищенка погрожує завдати собі шкоди

Зазначається, що адвокат Цубера не прийшов на засідання. Підозрюваний почав кричати у залі суду і вимагав привести його захисника.

На думку чоловіка, його судять незаконно, і погрожував, що завдасть собі шкоди.

У суді довелося зробити перерву.

Прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави.

За даними слідства, він був у групі людей, які за наказом народного депутата затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Раніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нардеп згодом відреагував на рішення суду про домашній арешт.

Нагадаємо, що генпрокурор України оголосив нардепу підозру за події у Дніпрі , де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.

Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці також встановили особи причетних до нападу на колишнього військового, одного з них було затримано. Слідчі та розшукові заходи проводились у п'яти областях.