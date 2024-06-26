Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Охоронець Тищенка на суді погрожував порізати собі вени arrow

Охоронець Тищенка на суді погрожував порізати собі вени

26 червня 2024 16:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Сергій Цубер — охоронець Тищенка на суді погрожував завдати собі шкоди
Підозрюваний Сергій Цубер у приміщенні суду. Фото: Слідство Інфо
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Києві 26 червня Печерський районний суд обирає запобіжний захід Сергію Цуберу, охоронцю народного депутата Миколи Тищенка. Його підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини.

Про це повідомляє Слідство Інфо.

Читайте також:

Охоронець Тищенка погрожує завдати собі шкоди

Зазначається, що адвокат Цубера не прийшов на засідання. Підозрюваний почав кричати у залі суду і вимагав привести його захисника.

На думку чоловіка, його судять незаконно, і погрожував, що завдасть собі шкоди. 

У суді довелося зробити перерву.

Прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави. 

За даними слідства, він був у групі людей, які за наказом народного депутата затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Раніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нардеп згодом відреагував на рішення суду про домашній арешт.

Нагадаємо, що генпрокурор України оголосив нардепу підозру за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.

Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці також встановили особи причетних до нападу на колишнього військового, одного з них було затримано. Слідчі та розшукові заходи проводились у п'яти областях.

Микола Тищенко
Київ
суд
скандал
правосуддя
Дніпро
нардепи
злочин
арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони