Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного, — Bild

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: UKRINFORM

В Киеве в день отставки Валерия Залужного в одном из отелей были замечены представители высшего военного руководства Германии. В Министерстве обороны ФРГ подтвердили пребывание в Украине генерал-майора Кристиана Фройдинга и главного инспектора бундесвера Карстена Бройера.

Об этом сообщило издание Bild в субботу, 10 февраля.

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Издание сообщает, что Фройдинг руководит группой по содействию Украине от имени Минобороны Германии, а Бройер является ключевым военным лидером Германии и доверенным лицом министра обороны. Их визит в Киев был организован тайно по приглашению командующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который в тот же день был уволен по решению Владимира Зеленского.

"В Минобороны ФРГ заявили, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах", — сообщает Bild.

В свою очередь журналист издания Хаген Мейр предполагает, что этот визит может способствовать ускорению переговоров о военном сотрудничестве между Германией и Украиной.

Также сообщается, что в недавнем интервью для газеты WELT am SONNTAG Бройер выразил мнение, что вооруженные силы Германии должны быть готовы к ведению боевых действий в течение пяти лет и отметил возможность войны между Россией и НАТО, указывая на намерения Владимира Путина, основываясь на его словах, публикациях и действиях в Украине.

Напомним, 8 февраля Президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Политолог Игорь Чаленко предположил, что среди причин увольнения главкома вероятно разные взгляды в подходе к мобилизации и боевым действиям.

Украинцы неоднозначно отреагировали на подобные кадровые изменения. Они критикуют президента и требуют вернуть Залужного на должность.

Увольнение Залужного также прокомментировали в Белом доме. Там подчеркнули, что США продолжат поддерживать Украину.