Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного, — Bild arrow

Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного, — Bild

10 лютого 2024 13:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного, — Bild
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: UKRINFORM
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві в день відставки Валерія Залужного в одному з готелів було помічено представників вищого військового керівництва Німеччини. У Міністерстві оборони ФРН підтвердили перебування в Україні генерал-майора Крістіана Фройдінга та головного інспектора бундесверу Карстена Бройєра.

Про це повідомило видання Bild у суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Німецькі генерали у Києві

Видання повідомляє, що Фройдінг керує групою щодо сприяння Україні від імені Міноборони Німеччини, а Бройєр є ключовим військовим лідером Німеччини та довіреною особою міністра оборони. Їхній візит до Києва було організовано таємно на запрошення командувача Збройних Сил України Валерія Залужного, якого того ж дня було звільнено за рішенням Володимира Зеленського.

"У Міноборони ФРН заявили, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики", — повідомляє Bild.

Своєю чергою, журналіст видання Хаген Мейр припускає, що цей візит може сприяти прискоренню переговорів про військове співробітництво між Німеччиною та Україною.

Також повідомляється, що в недавньому інтерв'ю для газети WELT am SONNTAG Бройєр висловив думку, що збройні сили Німеччини мають бути готові до ведення бойових дій протягом п'яти років і відзначив можливість війни між Росією та НАТО, вказуючи на наміри Володимира Путіна, ґрунтуючись на його словах. , публікації та дії в Україні.

Нагадаємо, 8 лютого Президент звільнив Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту та запропонував йому бути і далі разом у складі військ. Замість Залужного був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкому ймовірно різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Звільнення Залужного також прокоментували у Білому домі. Там наголосили, що США продовжать підтримувати Україну.

Київ
Німеччина
ЗСУ
військова допомога
Валерій Залужний
військові
звільнення
відставка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі