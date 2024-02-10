Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного, — Bild

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: UKRINFORM

У Києві в день відставки Валерія Залужного в одному з готелів було помічено представників вищого військового керівництва Німеччини. У Міністерстві оборони ФРН підтвердили перебування в Україні генерал-майора Крістіана Фройдінга та головного інспектора бундесверу Карстена Бройєра.

Про це повідомило видання Bild у суботу, 10 лютого.

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Видання повідомляє, що Фройдінг керує групою щодо сприяння Україні від імені Міноборони Німеччини, а Бройєр є ключовим військовим лідером Німеччини та довіреною особою міністра оборони. Їхній візит до Києва було організовано таємно на запрошення командувача Збройних Сил України Валерія Залужного, якого того ж дня було звільнено за рішенням Володимира Зеленського.

"У Міноборони ФРН заявили, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики", — повідомляє Bild.

Своєю чергою, журналіст видання Хаген Мейр припускає, що цей візит може сприяти прискоренню переговорів про військове співробітництво між Німеччиною та Україною.

Також повідомляється, що в недавньому інтерв'ю для газети WELT am SONNTAG Бройєр висловив думку, що збройні сили Німеччини мають бути готові до ведення бойових дій протягом п'яти років і відзначив можливість війни між Росією та НАТО, вказуючи на наміри Володимира Путіна, ґрунтуючись на його словах. , публікації та дії в Україні.

Нагадаємо, 8 лютого Президент звільнив Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту та запропонував йому бути і далі разом у складі військ. Замість Залужного був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкому ймовірно різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Звільнення Залужного також прокоментували у Білому домі. Там наголосили, що США продовжать підтримувати Україну.