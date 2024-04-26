Нардеп высказался против запрета выдавать документы мужчинам за границей

Оформление документов. Фото: Великодимерский поселковый совет

Украинское правительство ограничило предоставление консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста. Депутаты Верховной Рады продолжают критиковать это решение.

Против решения Кабмина высказался народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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"Кто же от этого выиграет? Только Россия. Только нашему врагу на руку и раскол между украинцами по любым линиям, и ограничение в правах части украинских граждан, и снижение уровня международной поддержки Украины, и демографическая катастрофа, прекрасно вписывающаяся в их планы, уничтожить украинцев как нацию", — отмечает Вятрович.

Он выражает несогласие с решением главы МИД Дмитрия Кулебы, охарактеризовав его как "произвол", и подчеркивает, что никакие законодательные акты, в том числе новый закон о мобилизации, не препятствуют гражданам в выдаче паспортов за рубежом. Он также обращает внимание на то, что ведение военного учета граждан вне Украины согласно закону "не ведется и никогда не велся".

Вятрович убежден, что подобное давление не побуждает людей служить в армии, а скорее повлечет отчуждение от родины и усугубит существующий "демографический кризис".

"Отказ государства выдавать паспорта или предоставлять консульские услуги собственным гражданам является пренебрежением к демократии и правам человека. Такого не делает ни одно цивилизованное государство. Да что там цивилизованное — даже Россия такого не делает", — добавил нардеп.

Также Вятрович выразил обеспокоенность, что такое решение правительства может привести к ухудшению отношения к Украине на международной арене и, как следствие, к сокращению уровня поддержки.

Пост нардепа Владимира Вятровича. Фото: скриншот

Пост нардепа Владимира Вятровича. Фото: скриншот

Пост нардепа Владимира Вятровича. Фото: скриншот

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это вследствие технических причин.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за рубежом перестали выдавать документы.

Кабмин запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей.

Тем временем в Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.

Ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать паспорта.