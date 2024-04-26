Нардеп висловився проти заборони видавати документи чоловікам за кордоном

Оформлення документів. Фото: Великодимерська селищна рада

Український уряд обмежив надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку. Депутати Верховної Ради продовжують висловлювати критикувати це рішення.

Проти рішення Кабінету міністрів висловився народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

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"Хто ж від цього виграє? Лише Росія. Лише нашому ворогу на руку і розкол між українцями за будь-якими лініями, і обмеження в правах частини українських громадян, і зниження рівня міжнародної підтримки України, і демографічна катастрофа, яка чудово вписується у їхні плани знищити українців як націю.", — зазначає В'ятрович.

Він висловлює незгоду з рішенням глави МЗС Дмитра Кулеби, охарактеризувавши його як "свавілля", та підкреслює, що ніякі законодавчі акти, у тому числі новий закон про мобілізацію, не перешкоджають громадянам у видачі паспортів за кордоном. Він також звертає увагу на те, що ведення військового обліку громадян поза межами України згідно з законом "не ведеться і ніколи не вівся".

В'ятрович переконаний, що подібний тиск не спонукає людей служити в армії, а скоріше спричинить відчуження від батьківщини та поглибить наявну "демографічну кризу".

"Відмова держави видавати паспорти чи надавати консульські послуги власним громадянам є зневагою до демократії й прав людини. Такого не робить жодна цивілізована держава. Та що там цивілізована – навіть Росія такого не робить", — додав нардеп.

Також В'ятрович висловив занепокоєння, що таке рішення уряду може призвести до погіршення ставлення до України на міжнародній арені й, як наслідок, до скорочення рівня підтримки.

Допис нардепа Володимира В'ятровича. Фото: скриншот

Допис нардепа Володимира В'ятровича. Фото: скриншот

Допис нардепа Володимира В'ятровича. Фото: скриншот

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Кабінет міністрів заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Тим часом у Польщі та Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.

Раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.