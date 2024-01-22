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На Черниговщине сгорело помещение арестованного бизнесмена Мазепы, — СМИ

22 января 2024 13:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Черниговщине сгорело помещение арестованного бизнесмена Мазепы, — СМИ
Украинский бизнесмен Игорь Мазепа. Фото: ЕП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Ночью 22 января произошел пожар в Черниговской области. Стало известно, что загоревшийся банный комплекс принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Мазепе, которого недавно арестовали в подозрении в махинациях с землями Киевской ГЭС.

Об этом сообщает LB.ua.

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Пожар в банном комплексе Мазепы

Как указывают источники издания, банный комплекс Мазепы, где произошел пожар, находится в селе Картовецкое Черниговской области.

В ГСЧС отметили, что пожар произошел в 03:22 22 января. Пока причины возгорания неизвестны, дом был оборудован системами наблюдения и правоохранители выясняют все обстоятельства. Также по предварительной информации пострадавших в результате возгорания нет.

Пожар в банном комплексе Мазепы
Пожар в банном комплексе Мазепы. Фото: LB.ua
Пожар в банном комплексе Мазепы
Пожар в банном комплексе Мазепы. Фото: LB.ua
Пылает помещение Мазепы
Пылает помещение Мазепы. Фото: LB.ua
Сотрудники ГСЧС пытаются потушить огонь
Сотрудники ГСЧС пытаются потушить огонь. Фото: LB.ua
Пожар в помещении Мазепы
Пожар в помещении Мазепы. Фото: LB.ua
Пожар в помещении Мазепы
Пожар в помещении Мазепы. Фото: LB.ua

Дело Игоря Мазепы — что известно

Недавно, 18 января ДБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинскую границу на КПП "Медика — Шегини" и попасть в Польшу.

Стало известно, что Мазепа организатор схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС.

Впоследствии 19 января Печерский райсуд Киева арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Кроме того, брата бизнесмена Игоря Мазепы, Юрия, который является одним из задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залогу в 44 млн гривен.

К организации сделки вокруг земель Киевской ГЭС подозревают трех ключевых бизнесменов. Фигуранты выдавали территорию якобы для ведения хозяйства, а компании в свою очередь покупали у них эти участки за бесценок и незаконно строили там элитную недвижимость.

ГБР
пожар
Украина
бизнес
арест

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