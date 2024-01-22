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Справа бізнесмена Мазепи — в ДБР пояснили, у чому суть правопорушення

22 січня 2024 12:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Справа бізнесмена Мазепи — в ДБР пояснили, у чому суть правопорушення
Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Фото: Офіс Генпрокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Справу про незаконне заволодіння земель критичної інфраструктури Київської ГЕС, до якої причетний засновник компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, працівники ДБР почали розслідувати ще у січні 2022 року. Бізнесмен та інші відомі фігуранти, використовуючи фіктивні документи, будували на території елітну нерухомість, що суворо забороняє закон України.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу керівників правоохоронних органів щодо результатів роботи з протидії корупції.

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Затримання Мазепи — у чому суть правопорушення

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Постанова про розслідування справи. Фото: скриншот з відео

За словами Олексія Сухочова, справу про незаконне заволодіння земель Київської ГЕС фактично розслідували різні органи ще з 2014-го року. До схеми причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники держорганів. Через це наприкінці січня 2022 року справу передали ДБР. 

Суть порушення полягає у тому, що на землях, де розташовані гідротехнічні споруди заборонене будь-яке будівництво житлової нерухомості. Втім, фігуранти справи, використовуючи фіктивні документи, будували на території елітні комплекси. 

Попри те, що таке будівництво забороняє Закон України, воно може призвести до техногенної катастрофи. Від цього могли постраждати не лише мешканці селищ, але й самі кияни. 

"На території Лебедівської та Хотянівської сільських рад розміщена лівобережна захисна гребля каскаду Київських ГЕС та ГАЕС, протяжністю понад 65 кілометрів, яка є гідротехнічною спорудою та відноситься до об'єкту державної власності. Будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонене, згідно України", — сказав Сухачов. 

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Інформація про об'єкт. Фото: скриншот з відео

Посадовець зазначив, що наразі установлено 12 осіб, які причетні до схеми. Втім, це далеко не повний список. 

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Інформація про схему. Фото: скриншот з відео

Справа Ігоря Мазепа

Нагадаємо, 18 січня ДБР затримала бізнесмена Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути український кордон на КПП "Медика — Шегині" та потрапити до Польщі.

У той же день у компанії підприємця Concorde Capital провели обшуки. Співробітники заявили, що такі дії проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. 

Згодом у ДБР розповіли деталі затримання Мазепи. Він є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС.

19 січня Печерський райсуд Києва заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Окрім цього, брата бізнесмена Ігоря Мазепи, Юрія, який є одним із затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень. Це сталося у ніч проти суботи, 20 січня.

війна
ДБР
корупція
поліція
Україна
ГЕС
Кримінал
злочин
підприємці

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