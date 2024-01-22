Дело бизнесмена Мазепы — в ДБР объяснили, в чем суть правонарушения

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы. Фото: Офис Генпрокурора

Дело о незаконном завладении земель критической инфраструктуры Киевской ГЭС, к которому причастен основатель компании Concorde Capital Игорь Мазепа, сотрудники ГБР начали расследовать еще в январе 2022 года. Бизнесмен и другие известные фигуранты, используя фиктивные документы, строили на территории элитную недвижимость, что строго запрещает Закон Украины.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга руководителей правоохранительных органов о результатах работы по противодействию коррупции.

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Постановление о расследовании дела. Фото: скриншот с видео

По словам Алексея Сухачева, дело о незаконном завладении земель Киевской ГЭС фактически расследовали разные органы еще с 2014 года. К схеме причастны должностные лица Госгеокадастра и другие чиновники госорганов. Поэтому в конце января 2022 года дело передали ДБР.

Суть нарушения состоит в том, что на землях, где расположены гидротехнические сооружения, запрещено любое строительство жилой недвижимости. Впрочем, фигуранты дела, используя фиктивные документы, строили на территории элитные комплексы.

Несмотря на то, что такое строительство запрещает закон Украины, оно может привести к техногенной катастрофе. От этого могли пострадать не только жители поселков, но и киевляне.

"На территории Лебедевского и Хотяновского сельских советов размещена левобережная защитная плотина каскада Киевских ГЭС и ГАЭС, протяженностью более 65 километров, которая является гидротехническим сооружением и относится к объекту государственной собственности. Любое жилищное строительство на дамбе запрещено, согласно Закона Украины", — сказал Сухачев.

Информация об объекте. Фото: скриншот с видео

Чиновник отметил, что в настоящее время установлено 12 человек, причастных к схеме. Впрочем, это далеко не полный перечень.

Информация о схеме. Фото: скриншот с видео

Дело Игоря Мазепы

Напомним, 18 января ДБР задержала бизнесмена Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинскую границу на КПП "Медика — Шегини" и попасть в Польшу.

В тот же день в компании предпринимателя Concorde Capital провели обыски. Сотрудники заявили, что такие действия проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Впоследствии в ДБР рассказали детали задержания Мазепы. Он является организатор схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС.

19 января Печерский райсуд Киева арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Кроме того, брата бизнесмена Игоря Мазепы, Юрия, который является одним из задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога в 44 млн гривен. Это произошло в ночь на субботу, 20 января.