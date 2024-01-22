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На Чернігівщині згоріло приміщення арештованого бізнесмена Мазепи, — ЗМІ

22 січня 2024 13:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Чернігівщині згоріло приміщення арештованого бізнесмена Мазепи, — ЗМІ
Український бізнесмен Ігор Мазепа. Фото: ЕП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вночі 22 січня сталася пожежа на Чернігівщині. Стало відомо, що банний комплекс, який загорівся, належить українському бізнесмену Ігорю Мазепі, якого нещодавно арештували у підозрі в махінаціях із землями Київської ГЕС.

Про це повідомляє LB.ua.

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Пожежа в банному комплексі Мазепи

Як вказують джерела видання, банний комплекс Мазепи, де сталася пожежа, знаходиться в селі Картовецьке Чернігівської області. 

У ДСНС зазначили, що пожежа сталася о 03:22 22 січня. Наразі причини загоряння невідомі, будинок був обладнаний системами спостереження і правоохоронці з'ясовують всі обставини. Також за попередньою інформацією постраждалих внаслідок загоряння немає.

Пожежа в банному комплексі Мазепи
Пожежа в банному комплексі Мазепи. Фото: LB.ua
Пожежа в банному комплексі Мазепи
Пожежа в банному комплексі Мазепи. Фото: LB.ua
Палає приміщення Мазепи
Палає приміщення Мазепи. Фото: LB.ua
Співробітники ДСНС намагаються загасити вогонь
Співробітники ДСНС намагаються загасити вогонь. Фото: LB.ua
Пожежа в приміщенні Мазепи
Пожежа в приміщенні Мазепи. Фото: LB.ua
Пожежа в приміщенні Мазепи
Пожежа в приміщенні Мазепи. Фото: LB.ua

Справа Ігоря Мазепи — що відомо

Нещодавно, 18 січня ДБР затримала бізнесмена Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути український кордон на КПП "Медика — Шегині" та потрапити до Польщі.

Стало відомо, що Мазепа є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС.

Згодом 19 січня Печерський райсуд Києва заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Окрім цього, брата бізнесмена Ігоря Мазепи, Юрія, який є одним із затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень.

До організації оборудки навколо земель Київської ГЕС підозрюють трьох ключових бізнесменів. Фігуранти видавали територію нібито для ведення господарства, а компанії, своєю чергою, купували у них ці ділянки за безцінь та незаконно будували там елітну нерухомість. 

ДБР
пожежа
Україна
бізнес
арешт

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