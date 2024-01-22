Справа Мазепи — як фігуранти організували оборудку навколо земель Київської ГЕС

Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Фото: ДБР

До організації оборудки навколо земель Київської ГЕС підозрюють трьох ключових бізнесменів. Фігуранти видавали територію нібито для ведення господарства, а компанії, своєю чергою, купували у них ці ділянки за безцінь та незаконно будували там елітну нерухомість.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу керівників правоохоронних органів щодо результатів роботи з протидії корупції.

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За словами Сухачова, схема була такою: бізнесмени видавали землі на території Київської ГЕС нібито під ведення господарської діяльності. Видача, зокрема, відбувалась і підставним особам, яких вишукували фігуранти за 1 тисячу гривень.

Після цього компанії бізнесменів купували ці ділянки фактично за безцінь. Далі — відбувалось будівництво елітної нерухомості. Її продавали від 500 тисяч доларів і вище.

"При цьому новому власнику продавалась лише земельна ділянка. Податки від продажу будинку не нараховувались та не сплачувались до державного бюджету", — сказав Сухачов.

Водночас, щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію, видавали довідки, в яких вказували неправдиві дані. А саме те, що будинки побудовані ще нібито до 1991 року.

Інформація про схему. Фото: скриншот з відео

Сухачов зазначив, що наразі повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Справа Ігоря Мазепи

Нагадаємо, 18 січня ДБР затримала бізнесмена Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути український кордон на КПП "Медика — Шегині" та потрапити до Польщі.

У той же день у компанії підприємця Concorde Capital провели обшуки. Співробітники заявили, що такі дії проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.

Згодом у ДБР розповіли деталі затримання Мазепи. Він є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС.

19 січня Печерський райсуд Києва заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Окрім цього, брата бізнесмена Ігоря Мазепи, Юрія, який є одним із затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень. Це сталося у ніч проти суботи, 20 січня.