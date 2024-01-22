Дело Мазепы — как фигуранты организовали сделку вокруг земель Киевской ГЭС

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы. Фото: ДБР

К организации сделки вокруг земель Киевской ГЭС подозревают трех ключевых бизнесменов. Фигуранты выдавали территорию якобы для ведения хозяйства, а компании в свою очередь покупали у них эти участки за бесценок и незаконно строили там элитную недвижимость.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга руководителей правоохранительных органов о результатах работы по противодействию коррупции.

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Как происходила сделка земель вокруг Киевской ГЭС

По словам Сухачева, схема была такой: бизнесмены выдавали земли на территории Киевской ГЭС якобы под ведение хозяйственной деятельности. Выдача, в том числе, производилась и подставным лицам, которых искали фигуранты за 1 тысячу гривен.

После этого компании бизнесменов покупали эти участки фактически за бесценок. Далее — происходило строительство элитной недвижимости. Ее продавали от 500 тысяч долларов и выше.

"При этом новому владельцу продавался только земельный участок. Налоги от продажи дома не начислялись и не уплачивались в государственный бюджет", — сказал Сухачев.

В то же время во избежание установленной процедуры ввода жилого дома в эксплуатацию выдавали справки, в которых указывали ложные данные. А именно то, что дома построены еще якобы бы до 1991 года.

Информация о схеме. Фото: скриншот с видео

Сухачев отметил, что сообщили о подозрении четырем участникам схемы. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Дело Игоря Мазепы

Напомним, 18 января ДБР задержала бизнесмена Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинскую границу на КПП "Медика — Шегини" и попасть в Польшу.

В тот же день в компании предпринимателя Concorde Capital провели обыски. Сотрудники заявили, что такие действия проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Впоследствии в ДБР рассказали детали задержания Мазепы. Он является организатор схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС.

19 января Печерский райсуд Киева арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Кроме того, брата бизнесмена Игоря Мазепы, Юрия, который является одним из задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залогу в 44 млн гривен. Это произошло в ночь на субботу, 20 января.