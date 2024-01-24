Лавров отреагировал на призывы других стран готовиться к войне с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В последнее время в странах НАТО начали звучать заявления о подготовке к вероятному нападению России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал данную информацию.

Об этом пишут российские СМИ.

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"Надеюсь, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения", — сказал он.

Напомним, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

В то же время Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.

Кроме того, Литва и Польша планируют провести военные учения весной этого года. Они пройдут на Сувальском перешейке, расположение которого крайне уязвимо в случае вероятного нападения России на восточном фланге НАТО.

Также Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения РФ на НАТО. Он считает, что пока нет прямой угрозы. Особенно если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности.