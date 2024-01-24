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Альянс уважно стежить — Столтенберг зробив заву щодо можливості нападу РФ на НАТО

24 січня 2024 06:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Альянс уважно стежить — Столтенберг зробив заву щодо можливості нападу РФ на НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив можливість нападу РФ на НАТО. Він вважає, що наразі цьому немає прямої загрози. Особливо у разі, якщо члени блоку продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення своєї обороноздатності.

Про це Столтенберг заявив у вівторок, 23 січня, під час підписання угод на закупівлю близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів, передає "Європейська правда".

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Генсек НАТО запевнив, що Альянс уважно стежить за діями росіян.

"Ми не бачимо прямої чи неминучої загрози проти будь-якого члена НАТО. Ми, звісно, уважно стежимо за тим, що робить Росія, ми посилили нашу пильність, нашу присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея цього полягає в тому, щоб запобігти нападу на члена НАТО", — наголосив генсек.

Він каже, головним завданням Альянсу залишається недопущення ескалації "шляхом розгортання більшої кількості бойових підрозділів у східній частині Альянсу, подальшого збільшення наших інвестицій в оборону, а також завдяки більшій кількості навчань".

"Ми робимо все це для того, щоб переконатися, що маємо готовність і сили, щоб усунути будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності захищати кожен дюйм території НАТО. І поки ми це робимо, нападу на територію НАТО не буде", — запевнив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати Америки не вийдуть з Альянсу, незалежно від результатів цьогорічних виборів та погрози Дональда Трампа. За його словами, США залишаться вірним і важливим союзником.

війна
НАТО
напад
Єнс Столтенберг

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