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Альянс внимательно следит — Столтенберг сделал заву о возможности нападения РФ на НАТО

24 января 2024 06:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Альянс внимательно следит — Столтенберг сделал заву о возможности нападения РФ на НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения РФ на НАТО. Он считает, что пока нет прямой угрозы. Особенно если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности.

Об этом Столтенберг заявил во вторник, 23 января, при подписании соглашений на закупку около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов, передает "Европейская правда".

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Генсек НАТО заверил, что Североатлантический союз внимательно следит за действиями россиян.

"Мы не видим прямой или неизбежной угрозы против любого члена НАТО. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия, мы усилили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части Альянса, но вся идея этого состоит в том, чтобы предотвратить нападения на члена НАТО", — подчеркнул генсек.

Он говорит, что главной задачей Альянса остается недопущение эскалации "путем развертывания большего количества боевых подразделений в восточной части Альянса, дальнейшего увеличения наших инвестиций в оборону, а также благодаря большему количеству учений".

"Мы делаем все это для того, чтобы убедиться, что есть готовность и силы, чтобы устранить любую возможность для просчетов или недоразумений в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. И пока мы это делаем, нападения на территорию НАТО не будет" , — заверил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки не выйдут из Альянса, вне зависимости от результатов нынешних выборов и угроз Дональда Трампа. По его словам, США останутся верными и важными союзниками.

война
НАТО
нападение
Йенс Столтенберг

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