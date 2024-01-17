Столтенберг спрогнозував ймовірність виходу США з НАТО через погрози Трампа

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати Америки не вийдуть з Альянсу, незалежно від результатів цьогорічних виборів та погрози Дональда Трампа. За його словами, США залишаться вірним і важливим союзником.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників", — заявив Столтенберг.

За його словами, це те, чого немає у Китаю і Росії. До того ж, це робить США безпечнішими і сильнішими.

Цю заяву генсек НАТО зробив на тлі занепокоєння серед офіційних осіб Альянсу, що Трамп може повернутися до Білого дому.

Колишній президент погрожував вивести США з Організації Північноатлантичного договору. Bloomberg зазначає, що це залишило б Європу наодинці захищати себе від російського вторгнення в Україну на її кордонах, тоді як регіон намагається нарощувати свою оборонну промисловість.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Також ми писали, що у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Додамо, у Міноборони Німеччини відреагували на плани НАТО з відбиття можливого нападу Росії. Там заявили, що це є частиною повсякденної військової справи.