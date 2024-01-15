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У Міноборони Німеччини прокоментували плани НАТО з відбиття можливого нападу РФ

15 січня 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони Німеччини прокоментували плани НАТО з відбиття можливого нападу РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міноборони Німеччини відреагували на плани НАТО з відбиття можливого нападу Росії. Там заявили, що це є частиною повсякденної військової справи.

Про це повідомляє Bild.

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Плани НАТО з відбиття можливого російського нападу

У німецькому міністерстві зазначили, що армія відпрацьовує різні сценарії.

"Розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони є вкрай малоймовірними, є частиною повсякденної військової справи, особливо в ході тренувань армії", — заявили у Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися вже у лютому 2024 року.

Також ми писали, прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.

Додамо, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

росія
Німеччина
Міноборони
НАТО
напад

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