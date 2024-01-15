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В Минобороны Германии прокомментировали планы НАТО по отражению возможного нападения РФ

15 января 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны Германии прокомментировали планы НАТО по отражению возможного нападения РФ
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минобороны Германии отреагировали на планы НАТО по отражению возможного нападения России. Там заявили, что это часть повседневного военного дела.

Об этом сообщает Bild.

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В немецком министерстве отметили, что армия отрабатывает разные сценарии.

"Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии", — заявили в Минобороны Германии.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высокая.

Добавим, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

россия
Германия
Минобороны
НАТО
нападение

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