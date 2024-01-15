В Минобороны Германии прокомментировали планы НАТО по отражению возможного нападения РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Janis Laizans

В Минобороны Германии отреагировали на планы НАТО по отражению возможного нападения России. Там заявили, что это часть повседневного военного дела.

Об этом сообщает Bild.

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Планы НАТО по отражению возможного российского нападения

В немецком министерстве отметили, что армия отрабатывает разные сценарии.

"Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии", — заявили в Минобороны Германии.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высокая.

Добавим, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.