НАТО готується до війни з РФ 

Президент РФ Володимир Путін та прессекретар Путіна Дмитро Пєсков

Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися вже у лютому 2023 року.

Про це інформує пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу.

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Зазначається, що згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року.

"У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року", — вказано у повідомленні.

Попри це, у виданні не відобразили всієї інформацію про чисельність та пересування військ НАТО.

"Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад", — йдеться у заяві видання.

Крім того, очікуються кібератаки від РФ у формі гібридної війни, зокрема, в країнах Балтії.

"Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Нідерландів Мартін Вайнен, заявив, що Нідерланди повинні готуватися до війни з Росіією. Він навів приклади країн Балтії та Скандинавії, які до цього поступово готуються.