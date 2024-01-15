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НАТО готовится к войне с РФ — Bild

15 января 2024 01:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
НАТО готовится к войне с РФ — Bild
Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2023 года.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

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НАТО готовится к войне с РФ

Согласно документу, эскалация между НАТО и Россией может состояться уже в феврале этого года.

"В секретном документе Минобороны Германии подробно излагает возможный "Путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в издании не отразили всю информацию о численности и передвижении войск НАТО.

"Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое до июня отбрасывает украинскую армию назад", — говорится в заявлении.

Кроме того, ожидаются кибератаки от РФ в форме гибридной войны, в частности, в странах Балтии.

"Происходят столкновения, которые Россия использует в качестве повода для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что Нидерланды должны готовиться к войне с Россией. Он привел примеры стран Балтии и Скандинавии, которые к этому постепенно готовятся.

война
владимир путин
НАТО
кибервойна
РФС

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