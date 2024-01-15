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У Росії відреагували на інформацію про підготовку НАТО до війни

15 січня 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії відреагували на інформацію про підготовку НАТО до війни
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Про це Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

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Речниця російського МЗС назвала видання Bild "інфосмітником".

"Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку", — написала Захарова.

Вона додала, що не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок.

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Допис Захарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися вже у лютому 2024 року.

Також ми писали, прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.

росія
війна
НАТО
МЗС
росіяни
Москва

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