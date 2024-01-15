У Росії відреагували на інформацію про підготовку НАТО до війни

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Про це Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

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Речниця російського МЗС назвала видання Bild "інфосмітником".

"Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку", — написала Захарова.

Вона додала, що не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок.

Допис Захарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися вже у лютому 2024 року.

Також ми писали, прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.