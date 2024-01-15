В России отреагировали на информацию о подготовке НАТО к войне
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.
Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
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Пресс-секретарь российского МИДа назвала издание Bild "инфопомойкой".
"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке", — написала Захарова.
Она добавила, что не исключаю, что аналитическую часть Бундесвера предоставил немецкий МИД под руководством Бербок.
Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.
Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.
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