Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Росія може напасти на НАТО — в Естонії назвали умову arrow

Росія може напасти на НАТО — в Естонії назвали умову

15 січня 2024 07:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія може напасти на НАТО — в Естонії назвали умову
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю The Kyiv Independent

Читайте також:

Чи може РФ напасти на НАТО 

Каллас відзначила, що іноді Захід все ж вірить у наративи, які намагається розвинути Росія. Один із них — Захід і НАТО слабкі порівняно з РФ. 

"Але насправді ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія однозначно боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в НАТО, у нас тут немає війни. Тому я не вважаю, що це реальна загроза, але, як я вже сказала, зрозуміло, що європейські країни повинні збільшувати власні витрати на оборону. У НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але також є стаття 3, яка означає, що кожна країна має робити все можливе для посилення власної і колективної оборони", — йдеться у повідомленні. 

Вона наголосила, що НАТО може стати наступним об'єктом для нападу Росії лише в тому випадку, коли вона не понесе ніяку відповідальність за війну в Україні.

Водночас Кая Каллас наголосила, що НАТО — це не лише США. В альянсі також є дві ядерні країни, зокрема Велика Британія та Франція, також потужна Німеччина. Крім того, в НАТО готові нові плани, обладнання і нехай Кремль відчуває чіткий сигнал, що в будь-якому разі він не матиме тут успіху. 

"Дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну та відкинути Росію назад до її кордонів", — сказала прем'єрка Естонії.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися вже у лютому 2023 року.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил Нідерландів Мартін Вайнен, заявив, що Нідерланди повинні готуватися до війни з Росією. Він навів приклади країн Балтії та Скандинавії, які до цього поступово готуються. 

війна
НАТО
напад
Кая Каллас
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

3 січня 2024

09:56 ПриватБанк змінив вимоги до переказів із картки на картку

Актуальне по темі