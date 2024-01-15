Росія може напасти на НАТО — в Естонії назвали умову

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Reuters

Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю The Kyiv Independent.

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Каллас відзначила, що іноді Захід все ж вірить у наративи, які намагається розвинути Росія. Один із них — Захід і НАТО слабкі порівняно з РФ.

"Але насправді ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія однозначно боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в НАТО, у нас тут немає війни. Тому я не вважаю, що це реальна загроза, але, як я вже сказала, зрозуміло, що європейські країни повинні збільшувати власні витрати на оборону. У НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але також є стаття 3, яка означає, що кожна країна має робити все можливе для посилення власної і колективної оборони", — йдеться у повідомленні.

Вона наголосила, що НАТО може стати наступним об'єктом для нападу Росії лише в тому випадку, коли вона не понесе ніяку відповідальність за війну в Україні.

Водночас Кая Каллас наголосила, що НАТО — це не лише США. В альянсі також є дві ядерні країни, зокрема Велика Британія та Франція, також потужна Німеччина. Крім того, в НАТО готові нові плани, обладнання і нехай Кремль відчуває чіткий сигнал, що в будь-якому разі він не матиме тут успіху.

"Дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну та відкинути Росію назад до її кордонів", — сказала прем'єрка Естонії.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися вже у лютому 2023 року.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил Нідерландів Мартін Вайнен, заявив, що Нідерланди повинні готуватися до війни з Росією. Він навів приклади країн Балтії та Скандинавії, які до цього поступово готуються.