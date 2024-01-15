Россия может напасть на НАТО — в Эстонии назвали условие

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: Reuters

Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине, и она проигрывает войну. Однако в альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас в интервью The Kyiv Independent.

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Каллас отметила, что иногда Запад все же верит в нарративы, которые пытается развить Россия. Один из них — Запад и НАТО слабы по сравнению с РФ.

"Но на самом деле мы не должны недооценивать нашу собственную силу. Россия однозначно боится конфликта с НАТО. А поскольку мы у НАТО, у нас здесь нет войны. Поэтому я не считаю, что это реальная угроза, но, как я уже сказала, понятно, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону. У НАТО есть статья 5, которую мы все знаем, но также есть статья 3, которая означает, что каждая страна должна делать все возможное для усиления собственной и коллективной обороны", — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что НАТО может стать следующим объектом для нападения России только в том случае, если она не понесет никакой ответственности за войну в Украине.

В то же время Кайя Каллас подчеркнула, что НАТО — это не только США. В альянсе также две ядерные страны, в частности Великобритания и Франция, также мощная Германия. Кроме того, в НАТО готовы новые планы, оборудование и пусть Кремль чувствует четкий сигнал, что в любом случае у него не будет успеха.

"Очень важно, чтобы мы оставались единственными в поддержке Украины, чтобы мы помогали стране в военном плане, чтобы она смогла выиграть эту войну и отбросить Россию обратно к ее границам", — сказала премьер Эстонии.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2023 года.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что Нидерланды должны готовиться к войне с Россией. Он привел примеры стран Балтии и Скандинавии, которые к этому постепенно готовятся.