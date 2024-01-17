У НАТО закликали готуватися до епохи воєн

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Фото: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Про це повідомляє Reuters.

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Підготовка до епохи воєн

"Нам потрібна трансформація НАТО для ведення бойових дій", — заявив Бауер.

За його словами, у минулому уряди і компанії НАТО жили в епоху, коли все було в достатку, передбачувано, контрольовано і зосереджено на ефективності.

Бауер наголосив, що після вторгнення РФ в Україну вони повинні адаптувати своє мислення до епохи, в якій може статися що завгодно в будь-який час.

"Епохи, в якій ми повинні очікувати несподіванок, епохи, в якій ми повинні зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективними", — сказав він.

Бауер запевнив, що НАТО продовжуватиме допомагати Україні.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначатиме долю світу", — додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вчора провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко закликала уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях. Окремо вона звернула увагу на технології, яких потребує Україна, щоб змінити "правила гри" на полі бою.