Міоноборони України закликало НАТО зміцнювати співпрацю в галузі оборонних інновацій

Заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко закликала уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях. Окремо вона звернула увагу на технології, яких потребує Україна, щоб змінити "правила гри" на полі бою.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

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Що відомо

Як відомо, Катерина Черногоренко взяла участь у засіданні Комітету з інновацій та гібридних загроз у штаб-квартирі НАТО в межах діяльності Ради Україна-НАТО.

"Ми закликаємо інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю у розвитку спроможностей у сфері оборонних інновацій — наприклад, оптичних систем наведення або розумних самонавідних боєприпасів для наших БпЛА", — наголосила заступниця міністра.

Крім того, вона закликала галузь, інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю як у розвитку можливостей у цих сферах, так і в оцінці перспективних технологій. Україні потрібно разом трансформуватися, щоб забезпечити відповідність спроможностей Сил оборони вимогам сучасного поля бою.

Окремо заступниця згадала про ІТ-коаліцію, коаліцію дронів та РЕБ і запросила країни-учасниці Комітету доєднатися до цих ініціатив.

Нагадаємо, вчора в Українському Домі посол України в США Оксана Маркарова заявила, що для України інвестиції важливіші за допомогу.