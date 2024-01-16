Мионобороны Украины призвало НАТО укреплять сотрудничество в области оборонных инноваций

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях. Отдельно она обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Что известно

Как известно, Екатерина Черногоренко приняла участие в заседании Комитета по инновациям и гибридным угрозам в штаб-квартире НАТО в рамках деятельности Совета Украина-НАТО.

"Мы призываем инженерные сообщества и правительства усиливать сотрудничество в развитии возможностей в сфере оборонных инноваций — например, оптических систем наведения или разумных самонаводящихся боеприпасов для наших БпЛА", — подчеркнула замминистра.

Кроме того, она призвала отрасль, инженерные сообщества и правительства усиливать сотрудничество как в развитии возможностей в этих областях, так и в оценке перспективных технологий. Украине нужно вместе трансформироваться, чтобы обеспечить соответствие возможностей сил обороны требованиям современного поля боя.

Отдельно заместительница вспомнила об ИТ-коалиции, коалиции дронов и РЭБ и пригласила страны-участницы Комитета присоединиться к этим инициативам.

Напомним, вчера в Украинском Доме посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что для Украины инвестиции важнее помощи.