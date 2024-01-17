В НАТО призвали готовиться к эпохе войн

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подготовка к эпохе войн

"Нам нужна трансформация НАТО для ведения боевых действий", — заявил Бауэр.

По его словам, в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда все было в достатке, предсказуемо, контролировано и сосредоточено на эффективности.

Бауэр подчеркнул, что после вторжения РФ в Украину они должны адаптировать свое мышление к эпохе, в которой может произойти что угодно в любое время.

"Эпохи, в которой мы должны ожидать неожиданностей, эпохи, в которой мы должны сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективными", — сказал он.

Бауэр заверил, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине.

"Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день, потому что результат этой войны будет определять судьбу мира", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вчера провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях. Отдельно она обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.