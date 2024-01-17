Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Столтенберг спрогнозировал вероятность выхода США из НАТО из-за угроз Трампа arrow

Столтенберг спрогнозировал вероятность выхода США из НАТО из-за угроз Трампа

17 января 2024 16:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столтенберг спрогнозировал вероятность выхода США из НАТО из-за угроз Трампа
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки не выйдут из Альянса, независимо от результатов нынешних выборов и угроз Дональда Трампа. По его словам, США останутся верным и важным союзником.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Соединенные Штаты Америки в НАТО

"США останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников", — заявил Столтенберг.

По его словам, это то, чего нет у Китая и России. К тому же это делает США более безопасными и сильными.

Это заявление генсек НАТО сделал на фоне беспокойства среди официальных лиц Альянса, что Трамп может вернуться в Белый дом.

Бывший президент угрожал вывести США из Организации Североатлантического договора. Bloomberg отмечает, что это оставило бы Европу наедине защищать себя от российского вторжения в Украину на ее границах, в то время как регион пытается наращивать свою оборонную промышленность.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Также мы писали, что в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Добавим, что в Минобороны Германии отреагировали на планы НАТО по отражению возможного нападения России. Там заявили, что это часть повседневного военного дела.

США
НАТО
выборы
Дональд Трамп
Йенс Столтенберг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме