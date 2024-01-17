Столтенберг спрогнозировал вероятность выхода США из НАТО из-за угроз Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки не выйдут из Альянса, независимо от результатов нынешних выборов и угроз Дональда Трампа. По его словам, США останутся верным и важным союзником.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"США останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников", — заявил Столтенберг.

По его словам, это то, чего нет у Китая и России. К тому же это делает США более безопасными и сильными.

Это заявление генсек НАТО сделал на фоне беспокойства среди официальных лиц Альянса, что Трамп может вернуться в Белый дом.

Бывший президент угрожал вывести США из Организации Североатлантического договора. Bloomberg отмечает, что это оставило бы Европу наедине защищать себя от российского вторжения в Украину на ее границах, в то время как регион пытается наращивать свою оборонную промышленность.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Также мы писали, что в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Добавим, что в Минобороны Германии отреагировали на планы НАТО по отражению возможного нападения России. Там заявили, что это часть повседневного военного дела.