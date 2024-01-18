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НАТО розпочне найбільші за останні десятиліття військові навчання, — Reuters

18 січня 2024 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
НАТО розпочне найбільші за останні десятиліття військові навчання, — Reuters
Військові навчання. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

Про це пише Reuters.

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У навчаннях НАТО візьмуть участь близько 90 тис. військовослужбовців.

За словами верховного головнокомандувача Альянсу Кріса Каволі, Steadfast Defender 2024 розпочнуться наступного тижня і триватимуть до травня.

"Альянс продемонструє свою здатність посилити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного перекидання військ з Північної Америки", — сказав він.

Ці навчання — імітація реального нападу РФ на Альянс. Війська зможуть оцінити, наскільки готові до вторгнення.

Зазначається, що війська прибудуть з країн-членів НАТО та Швеції.

Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Крім того, 17 січня відбулося перше засідання Ради "Україна — НАТО" у військовому форматі на рівні начальників Генеральних штабів збройних сил країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на ньому не був присутній.

НАТО
військові навчання
військові
Росія

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