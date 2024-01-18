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НАТО начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения, — Reuters

18 января 2024 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
НАТО начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения, — Reuters
Военные учения. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.

Об этом пишет Reuters.

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Крупнейшие военные учения НАТО

В учениях НАТО примут участие около 90 тыс. военнослужащих.

По словам верховного главнокомандующего Альянса Криса Каволи, Steadfast Defender 2024 начнутся на следующей неделе и продлятся до мая.

"Альянс продемонстрирует свою способность усилить евроатлантический регион посредством трансатлантического опрокидывания войск из Северной Америки", — сказал он.

Эти учения — имитация реального нападения РФ на Альянс. Войска смогут оценить, насколько готовы к вторжению.

Отмечается, что войска прибудут из стран-членов НАТО и Швеции.

Напомним, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Кроме того, 17 января состоялось первое заседание Совета "Украина — НАТО" в военном формате на уровне начальников Генеральных штабов вооруженных сил стран-участниц Североатлантического Альянса. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на нем не присутствовал.

НАТО
военные учения
военные
Россия

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