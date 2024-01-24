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НАТО готується до нападу РФ — експерт оцінив можливості армії Заходу

24 січня 2024 05:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
НАТО готується до нападу РФ — експерт оцінив можливості армії Заходу
Військові у базі НАТО. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У разі поразки України у війні, Росія може здійснити напад на НАТО. Тим часом Європа готуюється до можливих нападів Путіна.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, передає 24 канал.

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За словами Коваленка, наразі Північноатлантичний Альянс готується до російського нападу на східний фланг.

Тим часом РФ наразі сконцентрована на війні проти України, для цього вона залучила уже 460 тисяч загарбників.

"Зараз вони можуть собі дозволити мобілізацію 25-30 тисяч на місяць, це піковий показник. Щоб вийти за межі цього показника і готувати нові підрозділи, їм треба 50-60 тисяч. За репресивної мобілізації їхня система не витримає таке навантаження. Коли у 2022 році було 100 тисяч на місяць, то російська мобілізаційна система майже луснула. Однак 50-60 тисяч вони витримають. Тоді частина йде на компенсацію щомісячних втрат у зоні бойових дій, формуються нові підрозділи. Але для цих нових підрозділів потрібна техніка, штатна комплектація, щоб вони були повноцінно боєздатними", — пояснює він.

Коваленко додає, що зараз для Європи існує гібридна небезпека.

"Є відкрита загроза, фіксується вторгнення, розпочинаються дії за інструментарієм згідно з 5 статтею про колективну безпеку. Однак є гібридні політичні, економічні, енергетичні та навіть міграційні загрози", — додав Коваленко.

Нагадаємо, тим часом президент Росії Володимир Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом. Як відомо, з візитом в Росії з 15 по 17 січня перебувала урядова делегація КНДР, очільником якої була голова МЗС країни Чхве Сон Хуей.

Європейський союз
війна
НАТО
напад

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