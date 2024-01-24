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НАТО готовится к нападению РФ — эксперт оценил возможности армии Запада

24 января 2024 05:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
НАТО готовится к нападению РФ — эксперт оценил возможности армии Запада
Военные в базе НАТО. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В случае поражения Украины в войне, Россия может совершить нападение на НАТО. Тем временем Европа готовится к возможным нападениям Путина.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает 24 канал.

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Опасность для Европы со стороны РФ

По словам Коваленко, в настоящее время Североатлантический Альянс готовится к российскому нападению на восточный фланг.

Тем временем РФ сконцентрирована на войне против Украины, для этого она привлекла уже 460 тысяч захватчиков.

"Сейчас они могут себе позволить мобилизацию 25-30 тысяч в месяц, это пиковый показатель. Чтобы выйти за пределы этого показателя и готовить новые подразделения, им нужно 50-60 тысяч. При репрессивной мобилизации их система не выдержит такую нагрузку. Когда в 2022 году было 100 тысяч в месяц, то российская мобилизационная система почти лопнула, однако 50-60 тысяч они выдержат.Тогда часть идет на компенсацию ежемесячных потерь в зоне боевых действий, формируются новые подразделения.Но для этих новых подразделений нужна техника, штатная комплектация, чтобы они были полноценно боеспособными", — объясняет он.

Коваленко добавляет, что сейчас для Европы существует гибридная опасность.

"Есть открытая угроза, фиксируется вторжение, начинаются действия по инструментарию согласно 5 статье о коллективной безопасности. Однако есть гибридные политические, экономические, энергетические и даже миграционные угрозы", — добавил Коваленко.

Напомним, между тем президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Как известно, с визитом в Россию с 15 по 17 января находилась правительственная делегация КНДР, главой которой была глава МИД страны Чхве Сон Хуэй.

Европейский союз
война
НАТО
нападение

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