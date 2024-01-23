Ймовірний напад Росії — навесні дві країни НАТО проведуть військові навчання

Польські військові. Фото: NATO

Литва та Польща планують провести військові навчання навесні цього року. Вони пройдуть на Сувальському перешийку, розташування якого є вкрай вразливим у разі ймовірного нападу Росії на східному фланзі НАТО.

Про це пише Delfi з посиланням на слова президентів обох країн.

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"Я дуже радий, що президент Польщі справді щиро відгукнувся на бажання провести спільні навчання в цьому районі, який називається Сувалський перешийок", — сказав лідер Литви Гітанас Науседа.

За його словами, з президентом Польщі Анджеєм Дудою вони обговорили ймовірну дату початку навчань — їх планують провести у квітні.

Водночас Дуда наголосив на серйозному ставлення Польщі до оборони Сувальського перешийка, тому уже було вжито заходів в цьому напрямку.

"Ми відновлюємо обороноздатність Польщі саме в східній частині нашої країни. Там створюються нові підрозділи… Ми посилюємо польську військову присутність, ми посилюємо охорону кордону", — зазначив він.

Видання пише, що про плани країн провести спільні навчання було відомо напередодні, під час візиту Дуди до Вільнюса, проте час та місце не уточнювалися.

Як відомо, Сувальський перешийок — це ділянка кордону Литви та Польщі шириною 100 км. На заході вона межує з Калінінградською областю РФ, а на сході — з Білоруссю.

Нагадаємо, що Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

Також ми писали, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.