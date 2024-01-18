Напад Росії на НАТО - у У НАТО заявили про готовність до можливого нападу Росії

Крістофер Каволі (ліворуч) і Роб Бауер (у центрі). Фото: NATO/IMS

Північноатлантичний Альянс готовий до можливого нападу з боку країни-агресорки Росії.

Про це заявили голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач військами Альянсу у Європі Крістофер Каволі на спільній пресконференції, повідомляє DW.

Читайте також:

Чи нападе Росія на країни НАТО

"Ми — оборонний союз, тож ми маємо бути готові, і ми готові. При цьому ми вдосконалюємося, щоб бути ще більш готовими: з більшою чисельністю персоналу з кращими навичками в певних сферах", — заявив Бауер.

За його словами, у стратегії та планах Альянсу описані дві загрози. Це Росія і терористичні групи.

"Плани, які ми розробили, і які були затверджені у Вільнюсі, спрямовані на протидію загрозі з боку Росії", — додав голова військового комітету блоку.

Каволі також підтвердив готовність до нападу РФ. Він просто сказав: "Так, ми готові".

Разом з тим Каволі анонсував найбільші за останні десятиліття навчання НАТО. За його словами, вони симулюватимуть конфлікт з "практично рівним супротивником".

ЗМІ пишуть, що сценарій маневрів передбачає напад РФ на територію союзників, а це призводить до застосування статті 5 договору НАТО, у якому йдеться про колективну оборону.

Бауер каже, що масштаб навчань охоплює залучення близько 90 тисяч військових. І це ніщо інше як демонстрація нової готовності Альянсу.

"Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти, і провести навчання в таких масштабах по всьому Альянсу", — додав він.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

Також ми писали, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Крім того, 17 січня відбулося перше засідання Ради "Україна — НАТО" у військовому форматі на рівні начальників Генеральних штабів збройних сил країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на ньому не був присутній.