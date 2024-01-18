Нападение России на НАТО - в НАТО заявили о готовности к возможному нападению России

Кристофер Каволи (слева) и Роб Бауэр (в центре). Фото: NATO/IMS

Североатлантический Альянс готов к возможному нападению со стороны страны-агрессора России.

Об этом заявили глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий войсками Альянса в Европе Кристофер Каволи на совместной пресс-конференции, сообщает DW.

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"Мы — оборонный союз, поэтому мы должны быть готовы и мы готовы. При этом мы совершенствуемся, чтобы быть еще более готовыми: с большей численностью персонала с лучшими навыками в определенных сферах", — заявил Бауэр.

По его словам, в стратегии и планах Североатлантического союза описаны две угрозы. Это Россия и террористические группы.

"Планы, которые мы разработали и которые были утверждены в Вильнюсе, направлены на противодействие угрозе со стороны России", — добавил глава военного комитета блока.

Каволи также подтвердил готовность к нападению РФ. Он просто сказал: "Да, мы готовы".

Вместе с тем Каволи анонсировал крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО. По его словам, они будут симулировать конфликт с "практически равным противником".

СМИ пишут, что сценарий маневров предполагает нападение РФ на территорию союзников, что приводит к применению статьи 5 договора НАТО, в котором говорится о коллективной обороне.

Бауэр говорит, что масштаб учений включает привлечение около 90 тысяч военных. И это не что иное, как демонстрация новой готовности Североатлантического союза.

"Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать, и провести обучение в таких масштабах по всему Альянсу", — добавил он.

Напомним, Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.

Также мы писали, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Кроме того, 17 января состоялось первое заседание Совета "Украина - НАТО" в военном формате на уровне начальников Генеральных штабов вооруженных сил стран-участниц Североатлантического Альянса. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на нем не присутствовал.