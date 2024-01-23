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Вероятное нападение России — весной две страны НАТО проведут военные учения

23 января 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вероятное нападение России — весной две страны НАТО проведут военные учения
Польские военные. Фото: NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Литва и Польша планируют провести военные учения весной этого года. Они пройдут на Сувальском перешейке, расположение которого крайне уязвимо в случае вероятного нападения России на восточном фланге НАТО.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на слова президентов обеих стран.

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"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне отозвался на желание провести совместные учения в этом районе, который называется Сувалский перешеек", — сказал лидер Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, с президентом Польши Анджеем Дудой они обсудили вероятную дату начала учений —– их планируют провести в апреле.

В то же время Дуда отметил серьезное отношение Польши к обороне Сувальского перешейка, поэтому уже были приняты меры в этом направлении.

"Мы восстанавливаем обороноспособность Польши именно в восточной части нашей страны. Там создаются новые подразделения… Мы усиливаем польское военное присутствие, мы усиливаем охрану границы", — отметил он.

Издание пишет, что о планах стран провести совместные учения было известно накануне во время визита Дуды в Вильнюс, однако время и место не уточнялись.

Как известно, Сувальский перешеек — это участок границы Литвы и Польши шириной 100 км. На западе она граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Беларусью.

Напомним, что Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024 года. Они станут самыми большими за последние десятки лет.

Также мы писали, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Польша
Литва
нападение
военные учения
Россия

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