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Лавров відреагував на заклики інших країн готуватися до війни з Росією

24 січня 2024 20:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Лавров відреагував на заклики інших країн готуватися до війни з Росією
Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Останнім часом у країнах НАТО почали лунати заяви щодо підготовки до ймовірного нападу Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував цю інформацію.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Сподіваюся, що в тих, хто "попереджає" про необхідність готуватися до війни з Росією, ще залишився інстинкт самозбереження", — сказав він.

Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Водночас Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

Крім того, Литва та Польща планують провести військові навчання навесні цього року. Вони пройдуть на Сувальському перешийку, розташування якого є вкрай вразливим у разі ймовірного нападу Росії на східному фланзі НАТО.

Також Генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив можливість нападу РФ на НАТО. Він вважає, що наразі цьому немає прямої загрози. Особливо у разі, якщо члени блоку продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення своєї обороноздатності.

війна
НАТО
напад
Сергій Лавров
Росія

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