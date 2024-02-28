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Кулеба ответил, когда Украина подпишет соглашение о гарантиях безопасности с США

28 февраля 2024 12:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба ответил, когда Украина подпишет соглашение о гарантиях безопасности с США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договоренности о гарантиях безопасности не служат заменой членства в НАТО. Сейчас Украина ожидает решения о продлении военной поддержки Соединенными Штатами Америки, а потом страны возможно подпишут соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом украинский министр сообщил в интервью изданию "Голос Америки" во вторник, 27 февраля.

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Кулеба сообщил, что после заключения Украиной соглашений о гарантиях безопасности с рядом европейских государств, включая Великобританию, Германию и Францию, встает вопрос о подобном договоре с США. Отвечая на этот вопрос, министр использовал известную фразу.

"Вечером — стулья, утром — деньги. Сначала деньги, после — подписание. Эти соглашения о гарантиях, они же очень конкретные. Там прописаны суммы и конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, а какой ресурс находится в их распоряжении", — заявил Кулеба.

По словам главы МИД, такой документ будет способствовать приближению Украины к НАТО, предусматривая конкретные шаги не только для будущего, но и для текущего момента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Италии Джордей Мелони двухстороннее соглашение о безопасности.

Ранее глава государства подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Дмитрий Кулеба
США
военная помощь
деньги
Украина
политики
безопасность

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