Кулеба відповів, коли Україна підпише угоду про гарантії безпеки із США

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що домовленості про гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО. Зараз Україна очікує рішення про продовження військової підтримки Сполученими Штатами Америки, а потім країни, можливо, підпишуть угоду про гарантії безпеки.

Про це український міністр повідомив в інтерв'ю виданню "Голос Америки" у вівторок, 27 лютого.

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Кулеба повідомив, що після укладання Україною угод про гарантії безпеки з низкою європейських держав, включаючи Велику Британію, Німеччину та Францію, постає питання щодо такого договору зі США. Відповідаючи це питання, міністр використав відому фразу.

"Ввечері — стільці, вранці — гроші.. Спочатку гроші, після — підписання. Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописані суми та конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли у них буде чітке розуміння, а який ресурс знаходиться у їхньому розпорядженні", — заявив Кулеба.

За словами глави МЗС, такий документ сприятиме наближенню України до НАТО, передбачаючи конкретні кроки не лише для майбутнього, а й для поточного моменту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав із прем'єр-міністром Італії Джордей Мелоні двосторонню угоду про безпеку.

Раніше глава держави підписав аналогічну угоду з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.