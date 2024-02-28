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Кулеба відповів, коли Україна підпише угоду про гарантії безпеки із США

28 лютого 2024 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба відповів, коли Україна підпише угоду про гарантії безпеки із США
Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що домовленості про гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО. Зараз Україна очікує рішення про продовження військової підтримки Сполученими Штатами Америки, а потім країни, можливо, підпишуть угоду про гарантії безпеки.

Про це український міністр повідомив в інтерв'ю виданню "Голос Америки" у вівторок, 27 лютого.

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Кулеба повідомив, що після укладання Україною угод про гарантії безпеки з низкою європейських держав, включаючи Велику Британію, Німеччину та Францію, постає питання щодо такого договору зі США. Відповідаючи це питання, міністр використав відому фразу.

"Ввечері стільці, вранці гроші.. Спочатку гроші, після підписання. Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописані суми та конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли у них буде чітке розуміння, а який ресурс знаходиться у їхньому розпорядженні", — заявив Кулеба.

За словами глави МЗС, такий документ сприятиме наближенню України до НАТО, передбачаючи конкретні кроки не лише для майбутнього, а й для поточного моменту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав із прем'єр-міністром Італії Джордей Мелоні двосторонню угоду про безпеку.

Раніше глава держави підписав аналогічну угоду з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Дмитро Кулеба
США
військова допомога
гроші
Україна
політики
безпека

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